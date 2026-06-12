RZS objavio nove podatke: Ovo je najviše poskupelo u Srbiji tokom maja

Potrošačke cene u maju su povećane 3,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a cene proizvoda i usluga u maju u odnosu na april ove godine u proseku su povećane za 0,3 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Kako je navedeno, u odnosu na decembar 2025. godine zabeležen je rast od 2,4 odsto, u proseku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2026. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi: "Transport (1 odsto), u grupama Zdravlje, Nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, Odeća i obuća i Predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (za po 0,5 odsto),