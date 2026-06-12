Šok: Kapiten se povukao na dan početka Mundijala i završio karijeru

Vataru Endo je završio karijeru na dan početka Mundijala! Defanzivni vezista Liverpula i jedan od najboljih igrača Japana pokušao je sve da bi se oporavio od povrede i zaigrao na Svetskom prvenstvu, ali kada to nije uspeo rešio je da završi reprezentativnu karijeru.

Iskusni 33-godipnji vezista se vratio na teren na prijateljskom meču sa Islandom, što mu je bio prvi duel nakon februara i teške povrede koju je doživeo u meču sa Sanderlendom. Ipak, on je sada odlučio da nije spreman za Mundijal i iako je kapiten povukao se. Njega će na mestu kapitena tima zameniti vezista Ajaksa Ko Itakura, a u tim će ući Šuto Mašino iz Borusije Menhengladbah. "Kao što je i objavljeno povući ću se iz tima za Svetsko prvenstvo. Od moje povrede sam