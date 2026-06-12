U ovoj zemlji u srcu Evrope bi mogao da se završi rat na Bliskom istoku: Amerika i Iran na korak od kraja sukoba

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
U ovoj zemlji u srcu Evrope bi mogao da se završi rat na Bliskom istoku: Amerika i Iran na korak od kraja sukoba

Švajcarska je ponudila da bude domaćin mogućeg potpisivanja mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštilo je švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova. "Švajcarska je u potpunosti angažovana.

U bliskom smo kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Iranom", navodi se u kratkom saopštenju dostavljenom agenciji AFP. U Bernu ističu da imaju aktivnu ulogu u podršci naporima usmerenim ka postizanju Memoranduma o razumevanju, koji bi trebalo da učvrsti primirje i otvori put za smanjenje tenzija u odnosima između Irana i SAD. Švajcarska tradicionalno ima ulogu posrednika u komunikaciji između Vašingtona i Teherana, a najnovija inicijativa dolazi u trenutku
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