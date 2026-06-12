Žoze Murinjo "ukrao" već viđeno pojačanje Barselone: Stigao u Real i odmah napravio haos

Mondo pre 21 minuta  |  Dušan Ninković
Žoze Murinjo "ukrao" već viđeno pojačanje Barselone: Stigao u Real i odmah napravio haos

Real Madrid je prvo saopštio da se Žoze Murinjo vraća na klupu, a onda portugalskom stručnjaku počeo da ispunjava želja! Verovatno najveća za ovo leto bio je dolazak njegovog zemljaka Bernarda Silve (31), dosadašnjeg igrača Mančester sitija i "tihe patnje" Barselone.

Iako je u jednom trenutku delovalo da je Silva na korak od odlaska u Kataloniju, dobro obavešteni Fabrisio Romano tvrdi da će Bernardo potpisati ugovor sa Real Madridom. Navodno, već je dogovorena dvogodišnja saradnja uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu - što bi moglo da znači da Bernardo Silva sve do kraja karijere ostaje u Madridu. Silva će u avgustu napuniti 32 godine, ali je procena Reala da u njemu ima još mnogo fudbala. Iako nije tip igrača kakve je
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