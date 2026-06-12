Filozofski fakultet u Nišu: Odlukom suda stvoreni uslovi za redovan rad tri departmana

N1 Info pre 12 minuta  |  Beta
Filozofski fakultet u Nišu: Odlukom suda stvoreni uslovi za redovan rad tri departmana

Filozofski fakultet u Nišu je danas saopštio da su odlukom Upravnog suda da usvoji njihove tužbene zahteve za određivanje privremenih mera u upravnom sporu protiv Ministarastva prosvete, stvoreni uslovi za očuvanje pravnog i institucionalnog statusa tog fakulteta do donošenja konačne sudske odluke.

Ministarstvo prosvete je rešenjem izmenilo dozvolu za rad Filozofskog fakulteta i iz nje je izbrisano osam programa tri departmana - za srbistiku, ruski jezik i književnost i istoriju. "Usvajanjem zahteva za određivanje privremenih mera stvoreni su uslovi da se do okončanja sudskih postupaka sve nastavne, ispitne, naučnoistraživačke i druge aktivnosti na Filozofskom fakultetu realizuju u redovnom režimu rada, u skladu sa akreditovanim studijskim programima i
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