Osude pretnji novinarki N1 Danici Vučenić

Novinarka N1 Danica Vučenić dobila je pismo sa jezivim pretnjama, koje su osudila novinarska udruženja ali i pojedine političke partije.

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je pretnje Vučenić koje su putem pisma stigle na adresu naše medijske kuće i zatražilo od nadležnih da pronađu i kazne odgovorne. UNS je podsetio da je iz Maribora na adresu televizije N1 stiglo pismo naslovljeno na Danicu Vučenić u kojem se navodi: "Pobićemo ti najmilije, kobilo jedna". Vučenić je UNS-u rekla da su pretnje prijavljene policiji i tužilaštvu. UNS je dodao da je Krivičnim zakonikom propisano da je za