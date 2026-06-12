Viši sud produžio pritvor Veselinu Miliću za još 30 dana, kao i ostalim osumnjičenim u slučaju "Senjak"

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Viši sud produžio pritvor Veselinu Miliću za još 30 dana, kao i ostalim osumnjičenim u slučaju "Senjak"

Viši sud u Beogradu je danas produžio pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću za još 30 dana, saopšteno je.

Viši sud je naveo da je pritvor Miliću produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela. Okrivljenom Veselinu Miliću na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika. Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom
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