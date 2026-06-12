VJT objasnilo zbog čega je odbačen deo krivične prijave protiv Milića

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
VJT objasnilo zbog čega je odbačen deo krivične prijave protiv Milića

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da u vreme objavljivanja saopštenja od 16. maja "tužilaštvo nije raspolagalo dokazima koji bi potvrdili da li je Veselin Milić pozvao oštećenog Aleksandra Nešovića sa svog telefona ili sa drugog broja, niti da li mu je sugerisao da u restoran dođe bez obezbeđenja".

Uz dodatna obrazloženja, navode da je njihova krivična prijava u pojedinim delovima bila netačna. Prema saopštenju od 16. maja, tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv 10 osoba (kasnije se broj povećao na 13) u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića. U ovom trenutku, kako stoji u današnjem saopštenju VJT, Milić se teretio za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Tužilaštvo je Milića, kako se navodi,
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