Grupa D na Svetskom prvenstvu počinje u 3 ujutru: Pogledajte kako su kotirane ekipe pre starta takmičenja

Prva utakmica Grupe D Svetskog prvenstva u fudbalu između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja na programu je u subotu od 3 sata ujutru, a sportske analize uoči početka takmičenja pokazuju da američka reprezentacija ima najveće šanse za plasman u narednu fazu takmičenja.

Pored SAD-a, koji imaju prednost domaćeg terena, Turska se izdvaja kao ozbiljan kandidat za prvo mestu u grupi, budući da imaju jedan od najtalentovanijih timova u svojoj istoriji. SAD NAJBOLJE OCENJENA REPREZENTACIJA U GRUPI Tim Sjedinjenih Američkih Država, jedan od domaćina ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, smatra se najbolje ocenjenim u Grupi D, piše Atletik. Treba uzeti u ubzir i to da iako se format takmičenja menjao više puta kroz decenije, od zemalja