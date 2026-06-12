Izabrana nova dekanka Medicinskog fakulteta, kao i pet prodekana, među kojima supruga ministra nauke

Nedeljnik pre 1 sat
Izabrana nova dekanka Medicinskog fakulteta, kao i pet prodekana, među kojima supruga ministra nauke

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu na današnjoj sednici Saveta izabrana je nova dekanka prof. dr Milica Bajčetić, kao i pet prodekana.

Među njima je i prof. dr Milena Balint, supruga ministra nauke i prof. dr Marija Zdravković, poslanica SNS-a i direktorka KBC Bežanijska kosa, javila je Nova.rs. Osim nje u prodekanskim redovima je i prof. dr Marija Zdravković, poznata kao poslanica Srpske napredne stranke i direktorka Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Na ovoj listi našao se i prof. dr Petar Svorcan, nekadašnji direktor KBC Zvezdara i potpisnik liste iz 2023. godine „Aleksandar Vučić –
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