Studenti u blokadi: Sud usvojio zahtev Filozofskog u Nišu za odlaganje izvršenja o izmeni radne dozvole

Nedeljnik pre 4 sati
Studenti u blokadi: Sud usvojio zahtev Filozofskog u Nišu za odlaganje izvršenja o izmeni radne dozvole

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu saopštili su danas da je Upravni sud usvojio zahtev Filozofskog fakulteta za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva prosvete o izmeni radne dozvole Filozofskom fakultetu i izdavanju radne dozvole tzv. “Fakultetu srpskih studija”. „Jedan korak bliže ka pobedi.

Nastavljamo dalje i idemo do kraja jer studenti pobeđuju“, navedeno je u saopštenju, podeljenom na društvenim mrežama. Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu Vladimir Jovanović izjavio je na konferenciji za medije, održanoj 29. aprila, da je ta visokoškolska ustanova pokrenula spor u Upravnom sudu protiv rešenja o izdavanju radne dozvole Fakultetu srpskih studija i rešenja o izmeni radne dozvole Filozofskog fakulteta. VLADA DONELA REŠENJE 8. APRILA KOJIM SE BRIŠE 8
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