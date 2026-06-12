Veselinu Miliću i ostalim osumnjičenima produžen pritvor za još 30 dana

Nedeljnik pre 1 dan
Veselinu Miliću i ostalim osumnjičenima produžen pritvor za još 30 dana

Viši sud u Beogradu produžio je danas pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću i ostalima koji su osumnjičeni u „slučaju Senjak“.

Produženje pritvora juče je tražilo Više javno tužilaštvo (VJT), koje je saopštilo da je u odnosu na V. M. predložilo produženje pritvora „da ne bi uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze, ili tragove krivičnog dela“. Preciziralo je da je predložilo sudu da za još 30 dana produži pritvor za sedmoro osumnjičenih, uključujući i V.M. jer u predmetu koji se vodi zbog ubistva, 12. maja, u restoranu „27“ na Senjaku, ističe raniji pritvor od 30 dana. Medju njima
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