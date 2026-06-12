Državljanka Srbije poginula kod Nikšića: Pala sa motocikla, suvozač životno ugrožen

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Državljanka Srbije poginula kod Nikšića: Pala sa motocikla, suvozač životno ugrožen

Državljanka Srbije M. G. (40) preminula je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Kuside, iznad Slanog jezera kod Nikšića.

Nesreća se dogodila tokom prepodneva na magistralnom putu Nikšić–Vilusi.   M. G. se nalazila na motociklu, dok je njen suvozač zadobio teške povrede i nalazi se u životno ugroženom stanju.   Nakon nesreće povređeni su transportovani u nikšićku bolnicu, gde je M. G. podlegla povredama, navodi RTCG. Prema prvim informacijama iz istrage, motocikl se kretao iz pravca Vilusa ka Nikšiću, a dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega
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