Dubai novi šampion ABA lige, Partizan završio sezonu bez osvojenog trofeja

Košarkaši Dubaija trijumfovali su u ABA ligi, pošto su u Beogradu, u četvrtoj utakmici finala plej-ofa, pobedili Partizan sa 83:81 (23:21, 17:18, 20:20, 23:22) i seriju dobili sa 3:1.

U utakmici koja je bila neizvesna svih 40 minuta nijedan tim nije uspeo da stekne veću prednost, a pobednik i šampion regionalnog takmičenja odlučen je 13 sekundi pre kraja, kada je Aleksa Avramović realizovao dva slobodna bacanja. Partizan je imao šansu da u poslednjem napadu izbori produžetak ili da trojkom stigne do pobede, ali je Karlik Džons uzeo težak šut i promašio. Tako je Partizan posle 2021. godine završio bez ijednog od moguća četiri trofeja u sezoni