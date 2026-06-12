Dubai novi šampion ABA lige, Partizan završio sezonu bez osvojenog trofeja

Newsmax Balkans pre 24 sata
Dubai novi šampion ABA lige, Partizan završio sezonu bez osvojenog trofeja

Košarkaši Dubaija trijumfovali su u ABA ligi, pošto su u Beogradu, u četvrtoj utakmici finala plej-ofa, pobedili Partizan sa 83:81 (23:21, 17:18, 20:20, 23:22) i seriju dobili sa 3:1.

U utakmici koja je bila neizvesna svih 40 minuta nijedan tim nije uspeo da stekne veću prednost, a pobednik i šampion regionalnog takmičenja odlučen je 13 sekundi pre kraja, kada je Aleksa Avramović realizovao dva slobodna bacanja. Partizan je imao šansu da u poslednjem napadu izbori produžetak ili da trojkom stigne do pobede, ali je Karlik Džons uzeo težak šut i promašio. Tako je Partizan posle 2021. godine završio bez ijednog od moguća četiri trofeja u sezoni
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