Oblačno vreme u Srbiji, prepodne kišovito na istoku i jugu: temperatura do 24 stepena
Newsmax Balkans pre 2 sata | Newsmax Balkans
Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže očekuje se u Srbiji, dok će ujutru i pre podne na istoku i jugu biti oblačno i mestimično kišovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće umeren i jak vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, dok će temperature biti od 12 do 24 stepena. Promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže biće u Beogradu, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 23 stepena. U izveštaju RHMZ piše da će od utorka naredne nedelje biti delimičnog razvedravanja.