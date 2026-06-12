(Video) Tramp objavio: Ne znam da li ste čuli, okončali smo rat sa Iranom

Newsmax Balkans pre 26 minuta  |  Newsmax Balkans
(Video) Tramp objavio: Ne znam da li ste čuli, okončali smo rat sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi, kako je naveo, trebalo da okonča rat na Bliskom istoku.

Vest o prekidu neprijateljstava Tramp je objavio tokom telefonskog uključenja u skup podrške političkim saveznicima. "Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončaili rat s Iranom. Pristali su da nikada neće imati nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo insistirali, to je bila cela svrha. To je činilo 95 odsto svega", kazao je američki predsednik. Trump: "We ended the war with Iran today" pic.twitter.com/ewMvUWDtSP — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 11, 2026
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