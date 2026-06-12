NATO najavio smanjivanje kontigenta KFOR-a na Kosovu

NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na KiM stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva Misije tokom naredne godine.

Kako je navedeno u saopštenju, prilagođavanje snaga biće sprovođeno postepeno, u skladu sa nacionalnim rotacijama i procenama na terenu, uz mogućnost promene odluke ukoliko se bezbednosna situacija pogorša. Dodaje se da je od januara obustavljeno raspoređivanje rezervnih snaga u okviru KFOR-a, nakon više od dve godine kontinuiranih rotacija pojačanja. NATO ističe da se raspored KFOR-a od 1999. godine redovno prilagođava u skladu sa promenama bezbednosne situacije