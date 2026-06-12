uživo Sporazum SAD i Irana: Određeno potencijalno mesto i vreme potpisivanja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u četvrtak da očekuje u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, Tramp je rekao da se ceremonija može održati "negde u Evropi" i da će joj prisustvovati potpredsednik SAD Džej Di Vens. Prema njegovim rečima, Ormuski moreuz biće otvoren čim bude potpisan sporazum. "Trebalo bi da se to dogodi prilično brzo", rekao je Donald Tramp. Tramp je naveo da je reč o "memorandumu o razumevanju", opisujući ga kao veoma "snažan" i "detaljan". Kako je rekao, iranski pregovarači odobrili su