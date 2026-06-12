Inflacija u maju iznosila 3,5 odsto: Hrana pojeftinila, ali su poskupele kirije i komunalije

Potrošačke cene u Srbiji u maju 2026. godine bile su u proseku više za 3,5 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, odnosno međugodišnja inflacija iznosila je 3,5 odsto u maju ove godine.

U odnosu na april ove godine cene su porasle za 0,3 odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, za razliku od prethodnih godina, inflaciju više ne podstiču cene hrane, već rast troškova stanovanja, komunalnih usluga i pojedine robe. Najveći godišnji rast cena zabeležen je kod nakita i ručnih satova, koji su poskupeli za 25,6 odsto, zatim novina i časopisa čije su cene povećane za 22,8 odsto, kao i turističkih paket-aranžmana, skupljih za 22,1