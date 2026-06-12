U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

Cene goriva će na pumpama u Srbiji, od danas u 15.00 sati do 19. juna u isto vreme, biti niže za po dva dinara nego u prethodnih sedam dana, pa će tako litar dizela koštati 220 dinara po litru, dok će cena benzina biti 194 dinara za litar.

Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar, piše Beta. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna. „Bezbednom vidikovcu“, kako je tvrdila Ana Brnabić, struka odbila dozvolu zbog ogromnog broja propusta