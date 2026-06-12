Američki zvaničnik izneo detalje o glavnim tačkama sporazuma SAD i Irana

Visoki zvaničnik američke administracije danas je naveo najvažnije tačke u potencijalnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i istakao da su ostvareni svi ciljevi koje je uoči pregovora naveo predsednik Donald Tramp.

Prema njegovim rečima, sporazum predviđa da Sjedinjenim Američkim Državama bude predata celokupma količina obogaćenog uranijuma, koji bi bio uništen na licu mesta, a zatim iznet iz zemlje, prenosi CNN. Pored toga, dodao je, ako bude poštovao sporazum, Iran bi bio oslobođen mnogih ekonomskih pritisaka kojima je izložen dugi niz godina. On je istakao da je pitanje finansijske pomoći Iranu za obnovu zemlje bila glavna tačka spoticanja u pregovorima i dodao da je