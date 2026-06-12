Deo Moravskog koridora zatvoren od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Tokom izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta "Miloš Veliki" i "Moravskog koridora" planirano je zatvaranje dela autoputa kod denivelisane raskrsnice "Preljina" (Čačak - Sever).

Planirano je da predmetni radovi traju od 16. do 26. juna ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštili su Putevi Srbije, a prenosi 021.rs. U saopštenju se navodi da tokom zatvaranja pomenute denivelisane raskrsnice, od 16. juna u 6 časova, naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji tj. neće biti moguće isključenje i uključenje na auto-put "Miloš Veliki". Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati