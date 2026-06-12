FIFA kaže da je stadion bio pun, ali slike pokazuju drugačije: Navijači zagrmeli zbog cena karata FOTO

Drugi dan Svetskog prvenstva u fudbalu je pred nama, a sva dešavanja iz Amerike, Meksika i Kanade, pratite na Nova.rs.

U prvom meču grupe A Meksiko je pobedio Južnu Afriku sa 2:0, dok je Južna Koreja bila bolja od Češke sa 2:1. Pred nama su dve utakmice, u grupi B i D, od 21.00 između Kanade i Bosne i Hercegovine, kao i od 03.00 kada će igrati Amerika i Paragvaj. 5 - 🇰🇷 Lee Kang-In completed five dribbles and won four fouls v Czechia. No player in the whole of the 2022 edition did both as many times in a single game, with Eden Hazard in the 2018 semi-final (v France) the last to do