Incident na Kanada - BiH: Redari upali među bosanske navijače, došlo je do obračuna

Nova pre 2 sata
Incident na Kanada - BiH: Redari upali među bosanske navijače, došlo je do obračuna

Neposredno pred početak utakmice prvog kola Svetskog prvenstva između Kanade i Bosne i Hercegovine na stadionu u Torontu zabeležen je incident na tribinama.

Kako prenose bosanski mediji, pripadnici redarske službe ušli su među navijače BiH. Usledio je fizički sukob. Kao uzrok sukoba navodi se uklanjanje određenih navijačkih obeležja od strane redara, što je iznerviralo navijače. Međutim, to još uvek nije zvanično potvrđeno.
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