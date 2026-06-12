Ko je Jasna, druga žena uhapšena u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27"?

Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je produženje pritvora za sedam osumnjičenih u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u Resotranu "27" na Senjaku. Među osumjičenim nalazi se Veselin Milić, bivši načelnik beogradske policije, ali i Jasna Ž, žena čije je hapšenje prošlo ispod radara javnosti.

Kako Nova saznaje od upućenih izvora, reč je o sestri Saše Vukovića Bosketa, koji je zvanično osumnjičen da je pucao u Nešovića nakon rasprave u Restoranu 27. Tužilaštvo je tražilo da se osumjičenoj Jasni Ž. produži prtivor, kako ne bi uništila, sakrila, izmenila i falsifikovala dokaze i tragove krivičnog dela. "Jasna Ž. je vlasnica jednog od automobila koji su zaplenjeni ranije, a u kojem su pronađeni brojni tragovi krivičnog dela i zbog toga je uhapšena", kaže