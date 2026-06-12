Ko je Jasna, druga žena uhapšena u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27"?

Nova pre 19 minuta
Ko je Jasna, druga žena uhapšena u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27"?

Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je produženje pritvora za sedam osumnjičenih u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u Resotranu "27" na Senjaku. Među osumjičenim nalazi se Veselin Milić, bivši načelnik beogradske policije, ali i Jasna Ž, žena čije je hapšenje prošlo ispod radara javnosti.

Kako Nova saznaje od upućenih izvora, reč je o sestri Saše Vukovića Bosketa, koji je zvanično osumnjičen da je pucao u Nešovića nakon rasprave u Restoranu 27. Tužilaštvo je tražilo da se osumjičenoj Jasni Ž. produži prtivor, kako ne bi uništila, sakrila, izmenila i falsifikovala dokaze i tragove krivičnog dela. "Jasna Ž. je vlasnica jednog od automobila koji su zaplenjeni ranije, a u kojem su pronađeni brojni tragovi krivičnog dela i zbog toga je uhapšena", kaže
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Viši sud produžio pritvor Veselinu Miliću za još 30 dana, kao i ostalim osumnjičenim u slučaju "Senjak"

Viši sud produžio pritvor Veselinu Miliću za još 30 dana, kao i ostalim osumnjičenim u slučaju "Senjak"

N1 Info pre 44 minuta
Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Beta pre 1 sat
Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Serbian News Media pre 1 sat
Bračni par iz Novog Sada uhapšen zbog sumnje da je ubio psa: Snimak iz dvorišta zgrozio javnost

Bračni par iz Novog Sada uhapšen zbog sumnje da je ubio psa: Snimak iz dvorišta zgrozio javnost

Mondo pre 40 minuta
Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Pravo u centar pre 1 sat
Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Pritvor Veselinu Miliću i osumnjičenima u slučaju Senjak produžen

Radio sto plus pre 55 minuta
Produžen pritvor Veselinu Miliću i ostalim osumnjičenim u slučaju „Senjak“

Produžen pritvor Veselinu Miliću i ostalim osumnjičenim u slučaju „Senjak“

Danas pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoVeselin Milić

Regioni, najnovije vesti »

Od 14. juna ponovo letovi iz Niša do Atine

Od 14. juna ponovo letovi iz Niša do Atine

Južne vesti pre 15 minuta
Kragujevac desetu godinu zaredom proglašen za „Najhumaniji grad“

Kragujevac desetu godinu zaredom proglašen za „Najhumaniji grad“

iKragujevac pre 0 minuta
Mačva dovela mladog štopera: Issa Kone novo pojačanje crveno-crnih

Mačva dovela mladog štopera: Issa Kone novo pojačanje crveno-crnih

Šabačke novosti pre 10 minuta
Horor u Novom Pazaru: Maskirani napadači na kvadovima palicama pretukli nekoliko osoba, jedna teško povređena

Horor u Novom Pazaru: Maskirani napadači na kvadovima palicama pretukli nekoliko osoba, jedna teško povređena

RINA pre 20 minuta
Brusnik, Kovilje i Erčege među najteže pogođenima: Grad naneo ogromnu štetu poljoprivrednicima (VIDEO)

Brusnik, Kovilje i Erčege među najteže pogođenima: Grad naneo ogromnu štetu poljoprivrednicima (VIDEO)

InfoLIGA pre 5 minuta