Ludnica u Torontu pred meč Kanade i Bosne, patka u dresu Meksika, snimak sa Mundijala nasmejao mnoge

Drugi dan Svetskog prvenstva u fudbalu je pred nama, a sva dešavanja iz Amerike, Meksika i Kanade, pratite na Nova.rs.

U prvom meču grupe A Meksiko je pobedio Južnu Afriku sa 2:0, dok je Južna Koreja bila bolja od Češke sa 2:1. Pred nama su dve utakmice, u grupi B i D, od 21.00 između Kanade i Bosne i Hercegovine, kao i od 03.00 kada će igrati Amerika i Paragvaj. Policajci obučeni u odela maskote Mundijala 2026. godine uhapsili su narkodiilera, što je samo po sebi neobična vest, a postaje još bizarnija nakon informacije da se hapšenje dogodilo u Peruu, koji je od Meksika udaljen