Noćne ptice - krenuo je Mundijal usred noći: Pratite uživo Južna Koreja - Češka i sve detalje iz Severne Amerike

Nova pre 19 minuta
Noćne ptice - krenuo je Mundijal usred noći: Pratite uživo Južna Koreja - Češka i sve detalje iz Severne Amerike

Počela je groznica Svetskog prvenstva i dok su otvaranje gledali gotovo svi, samo pravi ljubitelji fudbala su ustali u 04.00 da bi gledali okršaj Južne Koreje i Češke.

Sva dešavanja sa Svetskog prvenstva moći ćete da pratite uživo u blogu Nova.rs, pa ništa neće moći da vam promakne. Čak iako odlučite da je vrednije spavanja od gledanja prvenstva na kom ne učestvuje Srbija. Nikada veći Mundijal donosi i sijaset mečeva nakon kojih će 48 reprezentacija odlučiti ko će odneti titulu u otadžbinu. A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup) Dobro došli u lajv blog posvećen okršaju Južne Koreje i Češke, ovde ćete moći da ispratite
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