Osude pretnji novinarki N1 Danici Vučenić

Nova pre 31 minuta
Osude pretnji novinarki N1 Danici Vučenić

Novinarka N1 Danica Vučenić dobila je pismo sa jezivim pretnjama, koje su osudili pokret Kreni-Promeni i Demokratska stranka.

U saopštenju koje potpisuje predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, navodi se da "užasne pretnje novinarki Danici Vučenić nisu samo povod za osudu". "Novinari N1 televizije se permanentno targetiraju i upućuju im se najgnusnije pretnje koje najbolje oslikavaju posledice onoga što radi režim koji generiše mržnju prema svima koji ga razotkrivaju, govoreći istinu o vođi mafije na vlasti. Onaj ko je promovisao politiku 100 za jednog, ko je kao ministar
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Demokratska strankaMafijaDanica Vučenić

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