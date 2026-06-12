Osude pretnji novinarki N1 Danici Vučenić

Novinarka N1 Danica Vučenić dobila je pismo sa jezivim pretnjama, koje su osudili pokret Kreni-Promeni i Demokratska stranka.

U saopštenju koje potpisuje predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, navodi se da "užasne pretnje novinarki Danici Vučenić nisu samo povod za osudu". "Novinari N1 televizije se permanentno targetiraju i upućuju im se najgnusnije pretnje koje najbolje oslikavaju posledice onoga što radi režim koji generiše mržnju prema svima koji ga razotkrivaju, govoreći istinu o vođi mafije na vlasti. Onaj ko je promovisao politiku 100 za jednog, ko je kao ministar