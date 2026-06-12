Srbijagas tuži državu Litvaniju: Pokrenuta međunarodna arbitraža zbog pančevačke Azotare

Nova pre 1 sat
Srbijagas tuži državu Litvaniju: Pokrenuta međunarodna arbitraža zbog pančevačke Azotare

Javno preduzeće Srbijagas pokrenulo je postupak međunarodne investicione arbitraže protiv Republike Litvanije, prenosi specijalizovani međunarodni pravni portal Global Arbitration Review (GAR).

Srpska državna kompanija pred specijalizovanim međunarodnim arbitražnim tribunalom koji još nije imenovan, optužuje pravosuđe baltičke države da je dugotrajnim sudskim odlaganjima obezvredilo milionske arbitražne presude koje je Srbijagas ranije dobio, a, koje se, po svemu sudeći, tiču pančevačke Azotare, piše ekapija. Srbijagas kroz ovaj postupak očigledno pokušava da nadoknadi potraživanja koja bi, prema procenama, sa zateznim kamatama i troškovima višegodišnjeg
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