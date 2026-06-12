VIDEO Epska glupost Meksikanca. Oborio protivnika na zemlju i sada mu preti suspenzija

Nova pre 1 sat
VIDEO Epska glupost Meksikanca. Oborio protivnika na zemlju i sada mu preti suspenzija

Meksiko je kod kuće pobedio Južnu Afriku sa 2:0 u četvrtak na otvaranju Svetskog prvenstva, ali nije baš sve prošlo idealno za njega.

Epska glupost Meksikanca Sezara Montesa takođe je obeležila utakmicu. Imao je domaći tim 2:0 na stadionu "Asteka", i još uz to dva igrača više, pošto su gosti dobili toliko crvenih kartona. Sezar je potom oborio na zemlju Hulisa Mudaua i dobio direktan crveni karton. Desilo se to u drugom minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena, sedam koliko je ona ukupno iznosila. Naravno da za Meksiko nije predstavljalo veliki problem što Montes nije mogao da pomogne ekipi u
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