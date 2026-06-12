GUŽVE KOD NAPLATNE STANICE U SREMSKOJ MITROVICI: Vozači i dalje pokušavaju ka Beogradu uprkos zatvorenoj petlji

Ozon pre 2 sata
GUŽVE KOD NAPLATNE STANICE U SREMSKOJ MITROVICI: Vozači i dalje pokušavaju ka Beogradu uprkos zatvorenoj petlji

SREMSKA MITROVICA – Jutros su zabeležene gužve jutros na izlazu iz Sremske Mitrovice prema auto-putu, gde su se formirale kolone vozila u zoni naplatne stanice, iako je uključenje na auto-put u smeru ka Beogradu zatvoreno zbog radova.

Prema fotografijama sa terena i informacijama građana, brojni vozači jutros su se uputili ka petlji Sremska Mitrovica, uprkos tome što je još juče stupio na snagu izmenjen režim saobraćaja. Kolone vozila formirale su se već u ranim jutarnjim časovima, a saobraćaj se odvija usporeno. Podsećamo, od 11. juna u 14 časova zatvoreno je uključenje na auto-put u smeru ka Beogradu preko petlje Sremska Mitrovica, kao i isključenje za vozila koja dolaze iz pravca Šida i
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj popodne, kamioni na prelazu Batrovci čekaju četiri sata

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj popodne, kamioni na prelazu Batrovci čekaju četiri sata

Serbian News Media pre 1 sat
Radari i radovi: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radari i radovi: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 4 sati
Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po dva sata

Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po dva sata

Danas pre 3 sata
Pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije: Kamioni na Batrovcima i Sremskoj Rači čekaju po dva sata

Pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije: Kamioni na Batrovcima i Sremskoj Rači čekaju po dva sata

RINA pre 4 sati
Udes kod Vognja, nezgoda na auto-putu i više izmena saobraćaja: Evo gde se danas vozi usporeno

Udes kod Vognja, nezgoda na auto-putu i više izmena saobraćaja: Evo gde se danas vozi usporeno

Ozon pre 3 sata
Krećete na put ovim vozilom, naoružajte se strpljenjem: Evo gde su kilometarske kolone

Krećete na put ovim vozilom, naoružajte se strpljenjem: Evo gde su kilometarske kolone

Telegraf pre 3 sata
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj popodne, kamioni na prelazu Batrovci čekaju četiri sata

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj popodne, kamioni na prelazu Batrovci čekaju četiri sata

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaŠid

Vojvodina, najnovije vesti »

"Humanitarni ponedeljak" na Štrandu za Branku Pavković

"Humanitarni ponedeljak" na Štrandu za Branku Pavković

Radio 021 pre 11 minuta
Ministarstvo kulture: Apatinu 20 miliona dinara za Kuću "Turski"

Ministarstvo kulture: Apatinu 20 miliona dinara za Kuću "Turski"

RTV pre 11 minuta
MUP upozorava: Zbog visokih temperatura raste opasnost od požara na otvorenom MUP upozorava

MUP upozorava: Zbog visokih temperatura raste opasnost od požara na otvorenom MUP upozorava

Volim Zrenjanin pre 11 minuta
Inđija menja sastav komisije za vraćanje oduzetog poljoprivrednog zemljišta

Inđija menja sastav komisije za vraćanje oduzetog poljoprivrednog zemljišta

In medija pre 6 minuta
(Foto) Padobranci skaču pod punim mesecom Subotica domaćin jedinstvenog spektakla na nebu, tri dana adrenalina! Ovo su cene

(Foto) Padobranci skaču pod punim mesecom Subotica domaćin jedinstvenog spektakla na nebu, tri dana adrenalina! Ovo su cene

Dnevnik pre 11 minuta