GUŽVE KOD NAPLATNE STANICE U SREMSKOJ MITROVICI: Vozači i dalje pokušavaju ka Beogradu uprkos zatvorenoj petlji

SREMSKA MITROVICA – Jutros su zabeležene gužve jutros na izlazu iz Sremske Mitrovice prema auto-putu, gde su se formirale kolone vozila u zoni naplatne stanice, iako je uključenje na auto-put u smeru ka Beogradu zatvoreno zbog radova.

Prema fotografijama sa terena i informacijama građana, brojni vozači jutros su se uputili ka petlji Sremska Mitrovica, uprkos tome što je još juče stupio na snagu izmenjen režim saobraćaja. Kolone vozila formirale su se već u ranim jutarnjim časovima, a saobraćaj se odvija usporeno. Podsećamo, od 11. juna u 14 časova zatvoreno je uključenje na auto-put u smeru ka Beogradu preko petlje Sremska Mitrovica, kao i isključenje za vozila koja dolaze iz pravca Šida i