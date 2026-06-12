Alfaro: Došli smo na Mundijal da se takmičimo, ne samo da učestvujemo

Politika pre 1 sat
Alfaro: Došli smo na Mundijal da se takmičimo, ne samo da učestvujemo

Fudbaleri Paragvaja će svoj nastup na Svetskom prvenstvu početi duelom protiv jednog od domaćina, Sjedinjenih Američkih Država

Selektor fudbalske reprezentacije Paragvaja Gustavo Alfaro rekao je da ta selekcija nije došla na Svetsko prvenstvo da bi samo učestvovala, već je došla da se takmiči. „Dolazimo sa entuzijazmom, dolazimo sa rešenošću da pokušamo. Naša namera nije da dođemo i samo učestvujemo na Svetskom prvenstvu, već da dođemo i da se takmičimo, i nadamo se da će nas to dovesti do rezultata koje i mi i zemlja želimo da postignemoˮ, rekao je Alfaro, prenosi Fifa. Fudbaleri
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