Američke akcije skočile, optimizam povećan nakon najave mirovnog sporazuma

Indeks Dau Džons je u plusu

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su zabeležile skok nakon vesti o mogućem mirovnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i istorijskog izlaska na berzu kompanije „Spejseksˮ. To je dodatno povećalo zabrinutost investitora zbog geopolitičkih rizika i dovelo do skoka cena nafte, preneo je Si-En-Bi-Si. Berzanski indeks „Dau Džonsˮ porastao je za više od 193 poena, odnosno 0,4 odsto, a S&P 500 za 0,2 procenta, dok je „Nasdaqˮ oslabio za