Argentina prva, selekcija Španije druga, Francuska je pala sa prve na treću

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Argentina prva, selekcija Španije druga, Francuska je pala sa prve na treću

Fudbalska reprezentacija Srbije pala na 43. mesto

CIRIH – Fudbalska reprezentacija Srbije pala je sa 39. na 43. mesto na najnovijoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), koja je objavljena večeras. Fudbaleri Srbije se nalaze na 43. mestu sa 1.502,13 bodova. Prvu poziciju preuzela je reprezentacija Argentine sa 1.877,27 poena. Argentinci su u odnosu na prethodnu rang listu FIFA napredovali za dve pozicije. Selekcija Španije je zadržala drugo mesto sa 1.874,21 bodom. Francuska je pala sa prve na treću
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