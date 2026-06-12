Cene nafte pale na najniže nivoe u nekoliko nedelja zbog nade u sporazum SAD i Irana

Politika pre 3 sata
Cene nafte pale na najniže nivoe u nekoliko nedelja zbog nade u sporazum SAD i Irana

Donald Tramp izjavio je da bi sporazum mogao da bude potpisan već tokom vikenda u Evropi

NjUJORK- Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas za više od tri odsto, na najniže nivoe u poslednjih nekoliko nedelja. Do toga je došlo nakon izveštaja da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da postignu privremeni mirovni sporazum, čime bi bio okončan sukob koji je poslednjih meseci izazivao poremećaje na energetskim tržištima, preneo je Trejding ekonomiks. Međunarodno referentna nafta Brent kretala se na oko 86,5 dolara po barelu, a američka sirova
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Cene nafte pale na najniže nivoe u nekoliko nedelja zbog nade u sporazum SAD i Irana

Cene nafte pale na najniže nivoe u nekoliko nedelja zbog nade u sporazum SAD i Irana

RTV pre 3 sata
Ovo su cene goriva u regionu: Srbija među najskupljima po dizelu, benzin jeftiniji nego u Grčkoj

Ovo su cene goriva u regionu: Srbija među najskupljima po dizelu, benzin jeftiniji nego u Grčkoj

Mondo pre 3 sata
Američke akcije skočile, optimizam povećan nakon najave mirovnog sporazuma

Američke akcije skočile, optimizam povećan nakon najave mirovnog sporazuma

Politika pre 5 sati
Evropske i američke berze u porastu, pad cena nafte na 85 dolara podstaklo optimizam

Evropske i američke berze u porastu, pad cena nafte na 85 dolara podstaklo optimizam

Euronews pre 7 sati
Pad cene nafte vratio optimizam na berze

Pad cene nafte vratio optimizam na berze

Politika pre 7 sati
U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

Nova ekonomija pre 9 sati
Pojeftinilo gorivo

Pojeftinilo gorivo

Jugmedia pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranCena nafteNjujorkDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

Severna Koreja osudila američko odobrenje prodaje raketa Južnoj Koreji

Severna Koreja osudila američko odobrenje prodaje raketa Južnoj Koreji

Blic pre 14 minuta
"Uskoro ćemo uzeti Krim od Rusije" Mađar otkrio pakleni plan kojim će se zauzeti poluostrvo nakon više od decenije

"Uskoro ćemo uzeti Krim od Rusije" Mađar otkrio pakleni plan kojim će se zauzeti poluostrvo nakon više od decenije

Večernje novosti pre 24 minuta
„Pretnje moraju prestati, a sa iranskim narodom se mora postupati s poštovanjem“: Iranski šef diplomatije o pregovorima sa SAD…

„Pretnje moraju prestati, a sa iranskim narodom se mora postupati s poštovanjem“: Iranski šef diplomatije o pregovorima sa SAD

Danas pre 1 sat
U Londonu osuđeni aktivisti Palestinske akcije zbog napada na izraelsku fabriku dronova u Bristolu

U Londonu osuđeni aktivisti Palestinske akcije zbog napada na izraelsku fabriku dronova u Bristolu

Danas pre 44 minuta
Istraga protiv bivšeg španskog premijera, u njegovom sefu pronađeni luksuzni satovi i nakit

Istraga protiv bivšeg španskog premijera, u njegovom sefu pronađeni luksuzni satovi i nakit

Danas pre 2 sata