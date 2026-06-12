Četiri američka aviona poletela za Ženevu zbog priprema za potpisivanje primirja

Politika pre 1 sat
Četiri američka aviona poletela za Ženevu zbog priprema za potpisivanje primirja

Očekuje da američki potpredsednik Džej Di Vens u narednim danima potpiše sporazum u ime Vašingtona

Četiri aviona c-17 američkih vazduhoplovnih snaga poletela su za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi danas američki portal Aksios. Avioni su se, kako navodi Aksios pozivajući se na izvore upoznate sa pripremema, u četvrtak uputili ka Ženevi gde se očekuje da američki potpredsednik Džej Di Vens u narednim danima potpiše sporazum u ime Vašingtona. Prema rečima dvojice
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