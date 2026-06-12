Mala matura počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Politika pre 30 minuta
Mala matura počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Narednog dana test iz matematike, a 17. juna iz izbornog predmeta. – Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak, 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika na rasporedu je prvog dana u periodu od 9.00 do 11.00 časova. Narednog dana 16. juna, u istom terminu, učenici osmog razreda polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije,
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