SAD bile na tri sata od raketnog napada na Iran pre nego što je Tramp otkazao udare

Politika pre 11 minuta
SAD bile na tri sata od raketnog napada na Iran pre nego što je Tramp otkazao udare

Američka vojska već imala naređenje za napad na Iran

Američku vojsku delilo je oko tri sata od trenutka kada je trebalo da budu lansirane rakete na Iran pre nego što je predsednik SAD Donald Tramp na društvenim mrežama objavio da je postignut dogovor, preneo je američki En-Bi-Si, pozivajući se na dva američka zvaničnika. Kako su izvori naveli, vojska je bila spremna, pošto je već dobila naređenja od Trampa da izvrši napade. Rekli su da su brodovi američke mornarice prilagodili svoj plan vazdušnih operacija za taj dan
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