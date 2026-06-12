Tri crvena kartona i pobeda Meksika protiv Južne Afrike na otvaranju SP

Politika pre 4 sati
Tri crvena kartona i pobeda Meksika protiv Južne Afrike na otvaranju SP

Uoči početka meča na stadionu „Asteka” u Meksiko Sitiju održana je ceremonija svečanog otvaranja SP

MEKSIKO SITI – Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je večeras na stadionu „Asteka” u Meksiko Sitiju selekciju Južne Afrike rezultatom 2:0 (1:0) u prvom kolu grupe A na Svetskom prvenstvu. Golove za Meksiko postigli su Hulijan Kinjones u 9. i Raul Himenez u 67. minutu. Fudbaleri Južne Afrike su meč završili sa dva igrača manje, pošto su crvene kartone dobili Jaja Sithol u 49. i Temba Cvane u 84. minutu. Meksiko je utakmicu završio sa igračem manje, pošto je u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

UŽIVO "Ludnica" u Gvadalahari - šok, VAR pa prokret Koreje! VIDEO

UŽIVO "Ludnica" u Gvadalahari - šok, VAR pa prokret Koreje! VIDEO

B92 pre 1 minut
Dva gola i tri crvena kartona na otvaranju Mundijala, odličan start Meksika

Dva gola i tri crvena kartona na otvaranju Mundijala, odličan start Meksika

Danas pre 6 sati
VIDEO Epska glupost Meksikanca. Oborio protivnika na zemlju i sada mu preti suspenzija

VIDEO Epska glupost Meksikanca. Oborio protivnika na zemlju i sada mu preti suspenzija

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoJužna AfrikaMeksikoAfrika

Sport, najnovije vesti »

Magija bivšeg igrača Zvezde za preokret Koreje protiv Češke

Magija bivšeg igrača Zvezde za preokret Koreje protiv Češke

Sport klub pre 1 minut
Pakleno drugo poluvreme u Gvadalahari: Nekadašnji fudbaler Zvezde je heroj Koreanaca

Pakleno drugo poluvreme u Gvadalahari: Nekadašnji fudbaler Zvezde je heroj Koreanaca

Euronews pre 1 minut
Kakva drama na mundijalu! Au, šta uradi bivši fudbaler Crvene zvezde, dugo će se pričati o meču u Gvadalhari

Kakva drama na mundijalu! Au, šta uradi bivši fudbaler Crvene zvezde, dugo će se pričati o meču u Gvadalhari

Večernje novosti pre 1 minut
Usvojen predlog: Grad Zrenjanin osniva Sportsko privredno društvo ''Rukometni klub Proleter''

Usvojen predlog: Grad Zrenjanin osniva Sportsko privredno društvo ''Rukometni klub Proleter''

Kurir pre 41 minuta
Navijačice Meksika su se već proslavile (VIDEO)

Navijačice Meksika su se već proslavile (VIDEO)

Sport klub pre 41 minuta