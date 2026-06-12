Tri crvena kartona i pobeda Meksika protiv Južne Afrike na otvaranju SP

Uoči početka meča na stadionu „Asteka” u Meksiko Sitiju održana je ceremonija svečanog otvaranja SP

MEKSIKO SITI – Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je večeras na stadionu „Asteka” u Meksiko Sitiju selekciju Južne Afrike rezultatom 2:0 (1:0) u prvom kolu grupe A na Svetskom prvenstvu. Golove za Meksiko postigli su Hulijan Kinjones u 9. i Raul Himenez u 67. minutu. Fudbaleri Južne Afrike su meč završili sa dva igrača manje, pošto su crvene kartone dobili Jaja Sithol u 49. i Temba Cvane u 84. minutu. Meksiko je utakmicu završio sa igračem manje, pošto je u