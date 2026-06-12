Automobil sleteo sa puta i udario u kuću kod Pljevaljske petlje

PP media pre 54 minuta
Automobil sleteo sa puta i udario u kuću kod Pljevaljske petlje

Prijepolje – Nesvakidašnja saobraćajna nezgoda dogodila se kod Pljevaljske petlje, kada je vozač automobila marke „pasat“, koji se kretao iz pravca Jabuke, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza.

Nakon izletanja sa puta, automobil je udario u porodičnu kuću koja se nalazi neposredno ispod raskrsnice. Prema prvim informacijama, pričinjena je materijalna šteta na objektu i vozilu. Na svu sreću, u trenutku nezgode niko se nije nalazio ispred kuće, pa nije bilo povređenih među ukućanima niti prolaznicima. Foto: PP Media Uzrok nezgode za sada nije poznat, a više okolnosti biće utvrđeno nakon uviđaja nadležnih službi. PP Media
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