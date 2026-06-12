Venecijanska komisija danas o izmenama pravosudnih zakona u Srbiji, učestvuje i Brnabić

Venecijanska komisija Saveta Evrope trebalo bi da danas na plenarnoj sednici u Veneciji potvrdi hitno mišljenje o izmenama pravosudnih zakona u Srbiji.

Učešće na sednici najavila je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja, objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama pet zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo u Srbiji i dala sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva. U hitnom mišljenju koje je tražila Brnabić, Venecijanska