Državljanka Srbije poginula na magistralnom putu kod Nišića

Državljanka Srbije M.G. (40) iz Loznice poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko devet časova dogodila na Trubjeli kod Nikšića.

Kako pišu podgoričke Vijesti, žena je bila na motociklu sa još jednom osobom kada je došlo do nesreće. Portal Radio-televizije Nikšić (RTNK) objavio je da je ona preminula u nikšićkoj bolnici, a njen suvozač se nalazi u teškom zdravstvenom stanju i životno je ugrožen. Motocikl se kretao iz pravca Vilusa u pravcu Nikšića i dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je motocikl pao na kolovoz, navodi portal RTNK.