Počinje letnji raspust u osnovnim školama

Učenici osnovnih škola, od prvog do sedmog razreda, danas završavaju školsku godinu.

Svečana podela đačkih knjižica obaviće se u nedelju, 28. juna. Učenici osmog razreda nastavu su imali do 29. maja, a malu maturu polagaće 15, 16. i 17. juna. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika polagaće 15. juna od 9.00 do 11.00 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije,