Počinje letnji raspust u osnovnim školama

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Počinje letnji raspust u osnovnim školama

Učenici osnovnih škola, od prvog do sedmog razreda, danas završavaju školsku godinu.

Svečana podela đačkih knjižica obaviće se u nedelju, 28. juna. Učenici osmog razreda nastavu su imali do 29. maja, a malu maturu polagaće 15, 16. i 17. juna. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika polagaće 15. juna od 9.00 do 11.00 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Osnovci danas završavaju nastavu: Na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Osnovci danas završavaju nastavu: Na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Pressek pre 6 minuta
Osnovci od danas na letnjem raspustu

Osnovci od danas na letnjem raspustu

Ozon press pre 1 sat
Osnovci završavaju sa nastavom – Mala matura od 15. juna

Osnovci završavaju sa nastavom – Mala matura od 15. juna

Stav.life pre 1 sat
Danas počinje letnji raspust za osnovce

Danas počinje letnji raspust za osnovce

Ozon pre 1 sat
Počinje letnji raspust za osnovce

Počinje letnji raspust za osnovce

Bujanovačke pre 1 sat
Učenici osnovnih škola danas završavaju nastavu, osmaci polažu malu maturu od 15. juna

Učenici osnovnih škola danas završavaju nastavu, osmaci polažu malu maturu od 15. juna

Insajder pre 2 sata
Osnovci danas završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Osnovci danas završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Mala matura

Društvo, najnovije vesti »

Studenti traže ukidanje obaveznog iseljavanja iz studentskih domova preko leta

Studenti traže ukidanje obaveznog iseljavanja iz studentskih domova preko leta

Radio 021 pre 6 minuta
SafeJournalists: Hitno istražiti pretnje smrću novinarki N1 Danici Vučenić i njenoj porodici

SafeJournalists: Hitno istražiti pretnje smrću novinarki N1 Danici Vučenić i njenoj porodici

Glas Šumadije pre 11 minuta
Osnovci danas završavaju nastavu: Na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Osnovci danas završavaju nastavu: Na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Pressek pre 6 minuta
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su izradili 120 lažnih diploma

Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su izradili 120 lažnih diploma

NIN pre 1 minut
Proglasu je stid višak kao šesti prst na ruci

Proglasu je stid višak kao šesti prst na ruci

Kurir pre 11 minuta