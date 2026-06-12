Radari i radovi: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Radari i radovi: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Pratite šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu, ovog petka, 12. juna - od gužvi i radova do radara i patrola.

Gužve, zastoje i radare možete prijaviti na 0600 100 200. Informacije o saobraćaju slušajte i na Radiju 021, na 92,2 MHz ili na radio021.rs. Pridržavajte se ograničenja i poštujte saobraćajna pravila. 07.45 - Udes na auto-putu, u smeru od Beograda ka Novom Sadu, pre Lukoil pumpe, vozilo stoji u sporoj traci 07.35 - Patrola u Ulici cara Dušana, kod "Vege" 07.25 - Radar u Petrovaradinu, prekoputa Nisove pumpe 07.20 - Radar na izlasku iz Bačkog Jarka, kod Nisove pumpe
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