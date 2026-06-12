Zabrana kupanja u Pefkohoriju zbog curenja kanalizacije

Opština Kasandra uvela je privremenu zabranu kupanja na lokaciji "Akrotiri" u mestu Pefkohori zbog curenja kanalizacije izazvanog pucanjem cevovoda.

Kako je prenela Prototema, opštinske službe su odmah reagovale i započele sanaciju, a curenje je ubrzo zaustavljeno, nakon čega je sprovedeno čišćenje i dezinfekcija područja. Nadležne službe, uključujući direkciju za javno zdravlje i Centar za unapređenje životne sredine regionalne jedinice Halkidiki, obaveštene su radi sprovođenja uzorkovanja i laboratorijskih analiza. Odlukom zamenika guvernera Halkidikija, zabrana korišćenja kupališta uvedena je u zoni od 200