Zabrana kupanja u Pefkohoriju zbog curenja kanalizacije

Radio 021 pre 44 minuta  |  Tanjug
Zabrana kupanja u Pefkohoriju zbog curenja kanalizacije

Opština Kasandra uvela je privremenu zabranu kupanja na lokaciji "Akrotiri" u mestu Pefkohori zbog curenja kanalizacije izazvanog pucanjem cevovoda.

Kako je prenela Prototema, opštinske službe su odmah reagovale i započele sanaciju, a curenje je ubrzo zaustavljeno, nakon čega je sprovedeno čišćenje i dezinfekcija područja. Nadležne službe, uključujući direkciju za javno zdravlje i Centar za unapređenje životne sredine regionalne jedinice Halkidiki, obaveštene su radi sprovođenja uzorkovanja i laboratorijskih analiza. Odlukom zamenika guvernera Halkidikija, zabrana korišćenja kupališta uvedena je u zoni od 200
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