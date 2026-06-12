Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Radio sto plus pre 4 sati
Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Taj izvor je rekao da se tekst memoranduma još finalizuje i da se Iran drži svog stava da sporazum mora da okonča i borbe u Libanu, gde se Izrael bori protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran.

Cilj je da se tekst finalizuje do subote tako da bi sporazum mogao da potpiše potpresednik SAD Džej Di Vens i predsednik parlamenta Irana Mohamed Bker Kalibaf. Još nije utvrđeno mesto potpisivanja, ali se govori o Ženevi kao najverovatnijem. Tramp je izjavio juče da otkazuje nove napade na Iran najavljene za taj dan zato što je, kako je rekao, sporazum sada spreman. “Upravo smo postigli sjajan dogovor o ratu sa Iranom”, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući juče.
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