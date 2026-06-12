Grčki ministar s Macutom: Srbija može da računa na našu podršku u pristupanju EU

Radio sto plus pre 2 sata
Grčki ministar s Macutom: Srbija može da računa na našu podršku u pristupanju EU

Kako je saopštila Vlada Srbije, Macut je danas tokom sastanka sa Gerapetritisom razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, intenziviranju saradnje u mnogim oblastima i evropskom putu Srbije.

Macut je zahvalio na podršci Grčke u ostvarenju strateškog opredeljenja i spoljnopolitičkog prioriteta Srbije – punopravnog članstva u Evropskoj uniji i izrazio uverenje da će Grčka tokom predsedavanja Savetu EU, u drugoj polovini 2027. godine, uložiti napore da se ubrza integracija zemalja Zapadnog Balkana. Premijer je rekao da Srbija izuzetno ceni podršku Grčke na ovom putu, kao i njeno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Premijer je
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