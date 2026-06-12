SSP pita Macuta: Zašto je SNS sramno zloupotrebio brod laboratoriju u stranačke svrhre

​ “Postavljam javno pitanje premijeru Macutu kako je brod-laboratorija ‘Argus’, koji je 2003. godine za vreme mandata Zorana Đinđića poklonjen Srbiji za ispitivanje kvaliteta reka, pre dva dana sramno zloupotrebljen u stranačkoj kampanji SNS”, upitao je član Predsedništva SSP Janko Veselinović, u pisanoj izjavi. “Zahtevamo hitan odgovor na pitanje kako se državno plovilo našlo u posedu jedne političke partije i da li je tačno da je ovaj vredan poklon nemačke