Avramović Dubaiju doneo prvu titulu, Partizan ispod svog nivoa

Košarkaši Dubaija osvojili su regionalnu ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u "Beogradskoj areni" 83:81 i tako u seriji trijumfovali sa 3:1.

Gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od samog početka nametnuli su ritam koji im je odgovarao. Brzom tranzicijom i dobrim rešenjima u ranoj fazi napada poveli su sa 9:2, što je već posle dva minuta igre nateralo trenera Partizana Žoana Penjaroju da zatraži tajm-aut. Crno-beli su postepeno uspeli da uspore igru rivala i uhvate priključak, ali je Dubai posle prve deonice imao minimalnu prednost – 23:21. Tokom većeg dela prvog poluvremena igralo se u egalu, a nijedna