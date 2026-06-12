Avramović Dubaiju doneo prvu titulu, Partizan ispod svog nivoa

RTS pre 27 minuta
Avramović Dubaiju doneo prvu titulu, Partizan ispod svog nivoa

Košarkaši Dubaija osvojili su regionalnu ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u "Beogradskoj areni" 83:81 i tako u seriji trijumfovali sa 3:1.

Gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od samog početka nametnuli su ritam koji im je odgovarao. Brzom tranzicijom i dobrim rešenjima u ranoj fazi napada poveli su sa 9:2, što je već posle dva minuta igre nateralo trenera Partizana Žoana Penjaroju da zatraži tajm-aut. Crno-beli su postepeno uspeli da uspore igru rivala i uhvate priključak, ali je Dubai posle prve deonice imao minimalnu prednost – 23:21. Tokom većeg dela prvog poluvremena igralo se u egalu, a nijedna
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Dubaija savladali Partizan i osvojili ABA ligu

Košarkaši Dubaija savladali Partizan i osvojili ABA ligu

Nedeljnik pre 17 minuta
Aleksa, kad je najteže! Dubai u "Areni" postao šampion AdmiralBet ABA lige

Aleksa, kad je najteže! Dubai u "Areni" postao šampion AdmiralBet ABA lige

Sportske.net pre 46 minuta
Aleksa utišao Arenu: Dubai srušio Partizan i osvojio ABA ligu!

Aleksa utišao Arenu: Dubai srušio Partizan i osvojio ABA ligu!

Hot sport pre 41 minuta
Dubai osvaja prvu titulu na Jadranu: Partizan pao na domaćem terenu

Dubai osvaja prvu titulu na Jadranu: Partizan pao na domaćem terenu

Euronews pre 22 minuta
Aleksa razbesneo grobare! Pogledajte Avramovića nakon osvojene ABA lige protiv Partizana! (video)

Aleksa razbesneo grobare! Pogledajte Avramovića nakon osvojene ABA lige protiv Partizana! (video)

Kurir pre 22 minuta
Dubai je šampion ABA lige, Kabengele „ašikovao“ u finišu

Dubai je šampion ABA lige, Kabengele „ašikovao“ u finišu

Sport klub pre 21 minuta
Dubai je šampion ABA lige: Partizan izgubio posle nezamislive drame, Avramović doneo prvi trofej u istoriji kluba

Dubai je šampion ABA lige: Partizan izgubio posle nezamislive drame, Avramović doneo prvi trofej u istoriji kluba

Nova pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBeogradska ArenaVašingtonDubaiTwitterABA liga

Sport, najnovije vesti »

Prva titula u istoriji kluba: Dubai je šampion ABA lige

Prva titula u istoriji kluba: Dubai je šampion ABA lige

Danas pre 37 minuta
Na trenerskom mestu je zamenio Srbina: Aleksandar Đorđević ima novi angažman

Na trenerskom mestu je zamenio Srbina: Aleksandar Đorđević ima novi angažman

Danas pre 1 sat
Tri regionalna tima dobila petogodišnje licence za Evrokup

Tri regionalna tima dobila petogodišnje licence za Evrokup

Danas pre 2 sata
Bugarin došao za 3.000.000 evra: Zvezda predstavila novo pojačanje

Bugarin došao za 3.000.000 evra: Zvezda predstavila novo pojačanje

Danas pre 3 sata
Nikola Jokić pred istorijskim ugovorom: Nijedan igrač nije zaradio po sezoni cifru koja se nudi Srbinu

Nikola Jokić pred istorijskim ugovorom: Nijedan igrač nije zaradio po sezoni cifru koja se nudi Srbinu

Danas pre 4 sati