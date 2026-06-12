Medvedev: Mi smo civilizovani, ne gađamo kulturna dobra; Rumunija traži od Ukrajine da programira dronove

RTS pre 1 sat
Medvedev: Mi smo civilizovani, ne gađamo kulturna dobra; Rumunija traži od Ukrajine da programira dronove

Rat u Ukrajini – 1.610. dan. Ruske trupe su u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Bukurešt je zatražio od Kijeva da detonira mornaričke dronove pre nego što uđu u teritorijalne vode.

Ukrajinske snage su napale most u Armjansku na Krimu i skoro 50 ruskih kamiona s municijom i gorivom. Komandant snaga bespilotnih sistema, Robert "Mađar Brovdi", kaže da bi Kijev uskoro mogao da izoluje privremeno okupirani Krim preuzimanjem potpune kontrole nad ključnim auto-putem Novorusija. Kijev je potvrdio i da je napadnuta rafinerija nafte Afipski u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji. Na frontu je žestoka bitka za Konstantinovku, vode se ulične borbe. Moskva je
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